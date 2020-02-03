- Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде, - цитирует Ротенберга "Спорт-Экспресс".
Напомним, 28-летний футболист отказался переходить в сочинскую команду на правах аренды, за что был отправлен в "Зенит-2" и не взят на сборы с основной командой "сине-бело-голубых". В программе "Фетисов" на телеканале "Звезда" он рассказал, что пока "Зенит" не озвучит официальную позицию по нему, то он никуда не уйдет.
Ротенберг: мы ждём Кокорина в "Сочи"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о возможном переходе нападающего "Зенита" Александра Кокорина в команду.
Источник: ФК "Зенит"
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