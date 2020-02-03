Отмечается, что в сентябре, когда Кокорин подписал контракт с "Зенитом", МРОТ составлял 11 280 рублей.
Источник в петербургском клубе заявил, что Кокорин сразу же принял предложение "Зенита" после выхода из СИЗО, не став торговаться и обсуждать зарплату. Он является самым низкооплачиваемым игроком в Премьер-лиге.
"Он был благодарен клубу за поддержку, которую ему оказывали во время заключения. По факту у него самая маленькая зарплата в РПЛ", - сказал источник.
Напомним, Кокорин вместе с Павлом Мамаевым были арестованы осенью 2018 года за серию драк в Москве. Спустя год футболисты вышли из СИЗО. Мамаев позже подписал контракт с "Ростовом".
В зимнее трансферное окно Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи", после чего был переведен во вторую команду "Зенита". При этом 28-летний игрок отметил, что пока ничего не знает о своем будущем. Его контракт с "Зенитом" истекает летом 2020 года.
Кокорин является самым низкооплачиваемым футболистом в РПЛ
Как сообщает РБК, зарплата форварда "Зенита" Александра Кокорина приравнена к МРОТу (минимальный размер оплаты труда).
Фото: ТАСС
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