"Я был на обследовании после первого сбора в Абу-Даби. Мне сделали компьютерную томографию и сказали, что при жестком контакте есть риски повторного повреждения. Сейчас для перестраховки придется провести товарищеские матчи в маске.
Мы договорились, что первый официальный матч весенней части сезона я проведу уже без маски", - цитирует Кутепова "Российская газета".
Напомним, Кутепов получил травму в матче с "Уфой" в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне Кутепов провел 9 матчей в чемпионате России.
"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав в 19 играх 22 очка.
Кутепов рассказал, когда сможет играть без маски
Защитник "Спартак" Илья Кутепов рассказал, когда ему можно будет выходить на поле без защитной маски.
Фото: ТАСС
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