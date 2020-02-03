Уткин: про Кокорина говорили, что он списал от возраста два года. Эти два года он потерял в результате

Блогер Василий Уткин вспомнил историю про нападающего "Зенита" Александра Кокорина, когда того упрекали в том , что он не 1991 года рождения, а 1989.
Источник: ФК "Зенит"
История про Кокорина началась несколько лет назад после интервью нынешнего полузащитника московского "Динамо" Артура Юсупова, который заявил, что в школе "Локомотива" занимался в группе на два года младше Кокорина. Только Кокорин, родившийся по документам в 1991 году, занимался в группе с ребятами 1987, а Юсупов, родившийся в 1989, занимался с одногодками После этого возник вопрос, а не "писанным" ли является Кокорин. Сам нападающий заявил, что в интернате "железнодорожников" жил с футболистами на четыре года старше, соответственно, и играл с ними.

Эту историю в своём telegram-канале вспомнил Уткин, в связи с долгим отсутствием Кокорина на футбольном поле.

- Кокорин последний хронологически игрок, о котором упорно говорили, что ему списали два года. Ровно эти два спорные со слухами года он и потерял в результате. Теперь уж чего, - написал Уткин.

Напомним, 28-летний Кокорин после отказа переходить на правах аренды в "Сочи", проходит сборы с "Зенитом-2". Несмотря на все заявления руководителей "Зенита" и сочинского клуба, агент и отчим футболиста Кирилл Логинов опровергает его переход, а сам Кокорин заявил, что будет принимать решение, когда "Зенит" озвучит по нему официальную позицию.


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Теги: Зенит Локомотив Динамо Кокорин Уткин Юсупов РПЛ
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