Радимов: журналист, конфликтующий с "Матч ТВ", сливает нашу переписку. Я не думал, что переписываюсь со всей страной

Ситуация: журналист, давно конфликтующий с Матч-ТВ, сливает нашу личную переписку, при этом называя меня ближайшим другом. Не буду называть его имени-)) А я считал, что я в переписке с ним, а не со всей страной. А у вас такое бывало?— Владислав Радимов (@radimov02) February 3, 2020
- Возмутительно, я считаю, - отвечает Радимову Василий Уткин.
По всей видимости, Радимов имел ввиду именно Уткина. Последние новости, которые озвучивал блогер, прозвучали на всю страну. Прежде всего, про зарплату в 20 тысяч рублей у нападающего "Зенита" Александра Кокорина, а также про то, что форварду не дадут играть после звонка первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко Алексею Миллеру.