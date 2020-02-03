Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал видеоролик на youtube-канале "Рубина", где наставник казанцев Леонид Слуцкий проводит тренировку с прикрепленным микрофоном. Они вместе работали в голландском "Витессе" с 2018 по 2019 год.
Прежде всего 24-летний футболист отметил, что "Рубин" - это та команда, в которой Слуцкий сможет реализовать свои мысли и задумки. Специалист любит работать с молодыми игроками.
Караваев также прокомментировал видеоролик, где Слуцкий проводит одну из тренировок с микрофоном.
- Думаю, там еще половину вырезали. Вообще, такое видео — это круто, «Рубин» показывает тренировочный процесс изнутри, поведение Леонида Викторовича. Он открытый и в жизни, любит пошутить, и это здорово, - цитирует футболиста сайт "Зенита".
Защитник также добавил, что такой стиль шуток необычен только для тех, кто не знает Слуцкого лично.
Караваев перешёл в "Зенит" в сентябре 2019 года за 8 млн евро. Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года.
Караваев - о тренировке Слуцкого с микрофоном: уверен, там ещё половину вырезали
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