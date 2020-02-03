- Хороший будет поединок. Можно сказать, громкий, хотя все равно остается товарищеским. Думаю, и болельщиками будет интересно посмотреть за игрой, и нам соперника перед возобновлением сезона увидеть, - цитирует Караваева сайт "Зенита".
Напомним, 24-летний Караваев - воспитанник ЦСКА. Он выступает за "Зенит" с сентября 2019 года, перейдя из голландского "Витесса" за 8 млн евро. В 10 матчах РПЛ текущего сезона россиянин забил гол и отдал три голевые передачи.
В чемпионате России "Зенит" занимает первое место с 45 очками. ЦСКА с 34 очками делит третью строчку с "Ростовом" и "Локомотивом".
Караваев прокомментировал товарищескую игру с ЦСКА
Защитник питерского "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал товарищескую игру с московским ЦСКА, которую команды проведут 9 февраля.
Источник: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
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