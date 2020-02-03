Караваев перешёл в "Зенит" в начале сентября, но сразу же отправился в сборную России. По словам футболиста, у него не было времени на раскачку в топ-команде.
- Я попал в топ-клуб, который постоянно борется за чемпионство. Здесь все по-другому: давление выше, болельщиков больше, ответственность — не такая, как в "Витессе" Все время нужно держать планку, чтобы соответствовать такому уровню, - цитирует Караваева сайт "Зенита".
24-летний футболист отметил, что в быстрой акклиматизации в команде ему помогли партнёры, а с физикой у него не было проблем, так как он прошёл предсезонные сборы в Голландии.
Напомним, покупка Караваева обошлась "Зениту" в 8 млн евро. В текущем сезоне он провёл 16 матчей за команду, в том числе шесть в Лиге чемпионов, забил гол и отдал две голевые передачи.
Караваев: "Зенит" — топ-клуб, он постоянно борется за чемпионство
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев вспомнил свой переход в питерскую команду и сравнил уровень команды с "Витессом", за который он выступал с 2018 по 2019 год.
Источник: ФК "Зенит"
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