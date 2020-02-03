Сёмин рассказал, почему ушёл Смолов

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин в интервью "СЭ" рассказал о причинах ухода нападающего Фёдора Смолова в "Сельту". 29-летний россиянин будет выступать за испанскую команду на правах аренды до конца сезона.
Источник: ФК "Локомотив"
- Все стороны дали добро на переход Смолова — и тренерский штаб, и руководители клуба. Это общее решение, Федор сам захотел попробовать силы в Европе, - заявил Сёмин.

Наставник также отметил, что игрок арендован "Сельтой" с правом выкупа. Ранее в СМИ сообщалось, что команды ещё не договорились о сумме выкупа. Отвечая на вопрос об единственном нападающем Эдере, при травмированном Фарфане, Сёмин опять повторил, что это общее решение.

Также Сёмин рассказал, что не знает, придёт ли на место Смолова Кокорин.

- Я не могу комментировать перспективы чужих игроков. Это сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива». Если он расторгнет контракт, то у него начнётся новая жизнь. Я-то тут причём, - удивился специалист.

Напомним, 28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи". Тогда "Зенит" не взял его на сборы и отправил тренироваться с "Зенитом-2". Сообщалось, что "Локомотив" отпустив Смолова, может освободить место для форварда "сине-бело-голубых".

Смолов уже успел дебютировать за "Сельту", выйдя на 79 минуте матча с "Валенсией" (0:1).


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Теги: Зенит Локомотив Сёмин РПЛ Смолов Кокорин
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