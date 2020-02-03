Сёмин: Ал. Миранчук может заиграть в любой европейской команде

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин в интервью "СЭ" заявил, что полузащитник Алексей Миранчук может заиграть в любой европейской команде.
Источник: ФК "Локомотив"
Прежде всего специалист отметил, что Миранчуку ради чемпионата Европы нужно остаться в "Локомотиве", но подчеркнул, что клубу не надо рекламировать продажу игрока, ведь после игр в Лиге чемпионов, к нему само придёт хорошее предложение. Также Сёмин отказался сравнивать Миранчука с полузащитником "Монако" Александром Головиным.

- Я не хочу их сравнивать. Они немного разные. Повторяю, Алексей может играть в любой команде, - заявил Сёмин.

В текущем сезоне 24-летний Миранчук забил пять голов и отдал две голевые передачи в 15 матчах РПЛ. На его счету также два гола в четырех матчах Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро. Ранее сообщалось, что "Локомотив" отказался отпустить Алексея в "Милан".


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Теги: Локомотив Сёмин Миранчук Ал. РПЛ
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