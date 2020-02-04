- Есть Андрей Ещенко над котором можно всё время смеяться... Как он голубей вызывает в раздевалке. Он просто может этот "голубятний" язык, - отметил футболист.
Также Джикия подчеркнул, что 35-летний Ещенко может исполнить в раздевалке разное и смешно становиться не только от его поведения, но и от его слов.
В текущем сезоне 26-летний Джикия провёл 17 матчей в РПЛ и забил один гол.
Ещенко, который недавно подписал новый контракт со "Спартаком" до лета 2021 года, сыграл в семи матчах.
Джикия рассказал, кто самый смешной в "Спартаке"
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью "Baza" рассказал, кто самый смешной в команде.
Источник: ФК "Спартак"
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