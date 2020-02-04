- Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в «Сочи» хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два — посмотрим. Если мы заинтересованы, - заявил Рубашко.
Также функционер отметил, что не готов обсуждать зарплату футболиста, пока тот не приедет на сборы команды.
Напомним, 28-летний Кокорин отказался переходить в "Сочи" на правах аренды, тогда "Зенит" не взял его на сборы с основной командой и отправил тренироваться в "Зенит-2". Сам футболист добавил, что не собирается никуда уходить, пока в питерском клубе не озвучат по нему официальную позицию.
Гендиректор "Сочи" заявил, что в клубе до сих пор ждут Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко в интервью sport24 заявил, что клуб до сих пор ждёт нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Источник: ФК "Зенит"
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