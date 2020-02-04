Он отметил, что встречался на футбольном поле с Соболевым несколько раз и приметил для себя несколько особенностей.
- Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить еще. Меня поразила эта наглость. За счет своего характера он может далеко пойти, - заявил Григорян в эфире программы "Тотальный футбол" на "Матч ТВ".
Также специалист добавил, что ему трудно сказать, как адаптируется нападающий в "Спартаке", но касаемо его слабой результативности, относительно начала сезона, он заявил, что пройти ровно всю дистанцию не всегда удаётся даже опытным нападающим.
Напомним, "Спартак" арендовал 22-летнего Соболева за 500 тыс. евро с возможностью выкупа за 4.5 млн евро в конце сезоне. В нынешнем розыгрыше РПЛ на его счету 10 голов и три голевые передачи в 18 матчах.
Григорян рассказал, за счёт чего может добиться успеха Соболев
Главный тренер армянского "Урарту" Александр Григорян прокомментировал качества нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, которого арендовал московский "Спартак".
Источник: ФК "Спартак"
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