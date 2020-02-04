"Ротор" арендовал полузащитника "Крыльев"

Официальный сайт волгоградского клуба сообщил о аренде полузащитника самарских "Крыльев" Геннадия Киселева.

Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"

Аренда 21-летнего полузащитника рассчитана до конца сезона.



"Мне очень хотелось бы помочь "Ротору" выйти в Премьер-лигу, и я надеюсь, что у меня это получится", — сказал Киселев в интервью официальному сайту "Ротора".



В сезоне 2019/2020 на счету Киселева 9 матчей за молодежную команду "Крыльев", в которых полузащитнику удалось отдать две результативные передачи.



"Ротор" после 25 туров с 52-мя очками возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.