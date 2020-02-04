Навас: Игнашевич - лучший защитник в истории РПЛ

Экс-защитник "Рубина" Сесар Навас, ныне возглавляющий селекционный отдел казанского клуба, рассказал кто, по его мнению, является лучшим защитником в России.

Фото: РИА "Новости"