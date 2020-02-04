Навас: Игнашевич - лучший защитник в истории РПЛ

Экс-защитник "Рубина" Сесар Навас, ныне возглавляющий селекционный отдел казанского клуба, рассказал кто, по его мнению, является лучшим защитником в России.
Фото: РИА "Новости"
"Лучшим защитником в истории РПЛ считаю представителя ЦСКА Сергея Игнашевича. Когда я приехал в Россию, то он уже был ветераном лиги, но поддерживал самый высокий уровень до самого завершения карьеры. Он обеспечивал просто шикарный выход из обороны, атлетически очень сильный, умный игрок. Он стабильно играл все эти годы, что я застал его", — цитирует Наваса "Бизнес Online".

Сесар Навас выступал за "Рубин" в 2009-2015 и 2017-2018 годах и выиграл все внутренние российские турниры: чемпионат в 2009-м, Кубок в 2012 и дважды Суперкубок (2010, 2012) . На его счету 255 матчей и 4 забитых мяча за казанскую команду.

Помимо "Рубина" Навас в России выступал за "Ростов", с которым стал вторым в чемпионате России 2015/2016.


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Теги: Навас Игнашевич Рубин
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