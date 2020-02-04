Егоров назвал фамилию опорника, которого хотел "Спартак"

Футбольный блогер Сергей Егоров в своем телеграм-канале "Футбольный Биги" рассказал, что опорником, который мог усилить "Спартак" зимой, был австриец Штефан Ильзанкер.
Фото: Global Look Press
30-летний австрийский полузащитник перебрался из "Лейпцига" в франкфуртский "Айнтрахт" перед занавесом трансферного окна. За его переход "Айнтрахт" заплатил 500 тысяч евро.

Ранее гендиректор "Спартака" Томас Цорн сообщал, что клуб вел переговоры по переходу опорного полузащитника, не называя фамилии Ильзанкера, но игрок предпочел перейти в клуб, в котором был хорошо знаком с главным тренером.

В первой половине сезона на счету Ильзанкера 7 матчей в Бундеслиге за "Лейпциг".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Егоров Цорн российские трансферы Ильзанкер Айнтрахт
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Мамаев - в старте "Ростова" на игру с "Партизаном"
"Примерно так выглядит процесс посвящения новичков". Слуцкий опубликовал забавное видео
Игало будет играть в "МЮ" под 25-м номером
В "Тамбове" рассказали, почему клуб принял решение доиграть сезон в Нижнем Новгороде 1
Смолов рассказал, почему решил перейти в "Сельту" 1
Карпов сообщил, какой выбор между ЦСКА и "Зенитом" сделал нападающий "Чертаново" Колесниченко 12
"Торпедо" опровергло новость о переезде на "Открытие-Арену"
Смородская - о продлении контракта "Локо" с Семиным: когда-то нужно заканчивать тренировать 5
Алланазаров: "Торпедо" весенню часть ФНЛ может провести на "Открытие-Арена" 2
Егоров назвал фамилию опорника, которого хотел "Спартак" 3
"Тамбов" доиграет остаток сезона в Нижнем Новгороде
Егоров: все 16 клубов поддержали кандидатуру Прядкина
Аспас - о переходе Смолова: надеемся на его голы
"Краснодар" поддержит создание женской команды
Маркович: Россия и Сербия — братские страны. Возможно, буду играть у вас
Мбаппе не извинился перед Тухелем за реакцию на замену
"Он пропустил тренировку, потому что ему нужно было ехать в аэропорт встречать собаку". Маркович - о Балотелли
Хабенский — посол Евро-2020 от Санкт-Петербурга 4
Гендиректор "Монако" высказал недовольство работой VAR
"Монтеррей" не захотел отдавать Писарро в "Краснодар"
Навас объяснил, почему у Бердыева не получилось в "Рубине" после его возвращения
Навас: Игнашевич - лучший защитник в истории РПЛ 19
Семин: из Ротенберга выйдет хороший руководитель 9
"Ротор" арендовал полузащитника "Крыльев"
Сигурдссон: 11 очков отставания от "Зенита"? Всё может произойти 7
Григорян рассказал, за счёт чего может добиться успеха Соболев
Гендиректор "Сочи" заявил, что в клубе до сих пор ждут Кокорина 21
Джикия рассказал, кто самый смешной в "Спартаке" 5
Сёмин: никто не бывает прав всегда, но к болельщикам должно быть правильное отношение 1
Сёмин: Ал. Миранчук может заиграть в любой европейской команде 6
Все новости