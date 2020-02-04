30-летний австрийский полузащитник перебрался из "Лейпцига" в франкфуртский "Айнтрахт" перед занавесом трансферного окна. За его переход "Айнтрахт" заплатил 500 тысяч евро.
Ранее гендиректор "Спартака" Томас Цорн сообщал, что клуб вел переговоры по переходу опорного полузащитника, не называя фамилии Ильзанкера, но игрок предпочел перейти в клуб, в котором был хорошо знаком с главным тренером.
В первой половине сезона на счету Ильзанкера 7 матчей в Бундеслиге за "Лейпциг".
Егоров назвал фамилию опорника, которого хотел "Спартак"
Футбольный блогер Сергей Егоров в своем телеграм-канале "Футбольный Биги" рассказал, что опорником, который мог усилить "Спартак" зимой, был австриец Штефан Ильзанкер.
Фото: Global Look Press
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