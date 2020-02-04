По его информации, клубы близки к финальной договоренности.
Один из последних матчей в прошлому году "Торпедо" проводило как раз на "Открытие-Арене".
Напомним, что ранее полиция не допустила стадион "автозаводцев" имени Эдуарда Стрельцова к матчам ФНЛ, не утвердив с клубом обеспечение безопасности болельщиков на стадионе. Прощание со стадионом запланировано на май.
"Торпедо" после 25 туров занимает второе место в ФНЛ, отставая от лидирующего "Ротора" на одно очко.
Алланазаров: "Торпедо" весенню часть ФНЛ может провести на "Открытие-Арена"
Футбольный журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале сообщил, что московское "Торпедо" может доиграть сезона на стадионе московского "Спартака".
Фото: otrkritiearena.ru
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