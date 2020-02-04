"Информация, что "Торпедо" проведёт оставшиеся матчи на стадионе "Спартака", не соответствует действительности. Оставшиеся три матча, как мы и заявляли ранее, пройдут на территории спортивного городка "Лужники". По четвёртому матчу вопрос остаётся открытым, так как спортивный городок заявлен как домашняя арена футбольного клуба "Чертаново", — цитирует пресс-службу "Торпедо" "Чемпионат".
Ранее журналист Максим Алланазаров опубликовал информацию о том, что "Торпедо" и "Спартак" близки к договоренности по аренде стадиона для матчей "автозаводцев" в ФНЛ.
Перед возобновлением ФНЛ, "Торпедо" занимает вторую строчку в таблице, отставая от идущего первым "Ротора" на одно очко.
"Торпедо" опровергло новость о переезде на "Открытие-Арену"
Пресс-служба московского клуба сообщила, что информация о том, что предстоящие матчи ФНЛ "Торпедо" проведет на стадионе "Спартака" не является достоверной.
Фото: torpedo.ru
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