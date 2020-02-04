В "Тамбове" рассказали, почему клуб принял решение доиграть сезон в Нижнем Новгороде

По словам спортдиректора "Тамбова" Павла Худякова, решение провести оставшиеся домашние игры в Нижнем Новгороде связано с более низкой ценой на аренду стадиона, нежели в Саранске, где клуб начинал сезон.

Фото: goprosport.ru