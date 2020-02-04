Напомним, стадион "Нижний Новгород", который вмещает 45 000 зрителей, является домашним стадионом одноименного клуба, выступающего в первенстве ФНЛ.
"Тамбову" в нынешнем сезоне осталось провести пять домашних матчей - против "Рубина", "Крыльев", "Зенита", "Ахмата" и "Сочи". Команда после 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде "Тамбов" сыграет 1 марта против казанского "Рубина".
"Аренда стадиона в Нижнем Новгороде будет стоить чуть дешевле, чем в Саранске. Но финансы в этом вопросе не играли главной роли. Дело в том, что в Нижнем живет 1,5 миллиона человек. В Саранске мы продавали на матчи по 130-150 билетов. Получается, что мы уходили в минус. Если в Нижнем на наш матч придут 2-3 тысячи человек, это покроет наши затраты на проведение матча", - цитирует Худякова Sport24.
В "Тамбове" рассказали, почему клуб принял решение доиграть сезон в Нижнем Новгороде
По словам спортдиректора "Тамбова" Павла Худякова, решение провести оставшиеся домашние игры в Нижнем Новгороде связано с более низкой ценой на аренду стадиона, нежели в Саранске, где клуб начинал сезон.
Фото: goprosport.ru
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