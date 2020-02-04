"Важно не только учитывать законные права и интересы граждан нашего многонационального государства, но и помнить, что одной из наших главных задач является воспитание патриотизма многонационального народа РФ", - цитирует Газзаева "Российская газета".
На этом посту Газзаев сменил Олега Николаева, который пробыл главой 7 дней. Позже он был назначен врио главы Чувашии.
Валерий Газзаев является заслуженным тренером России и одним из самых титулованных российских тренеров. В 2005 году он вместе с ЦСКА одержал победу в Кубке УЕФА (ныне - Лига Европы).
Газзаева утвердили на должность главы комитета по делам национальностей
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев стал главой думского комитета по делам национальностей.
Фото: ТАСС
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