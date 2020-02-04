Напомним, новые выборы пройдут 17 марта. Ранее РФС признал выборы, которые состоялись 16 января на общем собрании клубов Премьер-лиги, недействительными, и обязал провести их заново в течении нескольких месяцев. Избирком утверждает, что при проведении выборов президента не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.
Прядкин является президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. В самой организации он работает с самого основания - с 2001 года.
Sport24
Прядкин выдвинут "Зенитом" в качестве кандидата на пост президента РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин выдвинут "Зенитом" кандидатом на пост главы лиги на предстоящих выборах. Об этом сообщил генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.
Фото: ТАСС
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