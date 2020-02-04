"Вообще я реалист, но, думаю, что Лига чемпионов вполне возможна. Если мы все правильно сделаем, результат придет", - цитирует Кутепова "Российская газета".
"Спартак" в нынешнем сезоне занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В Лигу чемпионов напрямую попадают первые две команды, а также третья, которая сыграет в плей-офф квалификации.
Ранее капитан "Спартака" Георгий Джикия сообщил, что красно-белые в нынешнем сезоне сделают ставку на Кубок России, победителю которого дается право выступить в Лиге Европы. В четвертьфинале Кубка "Спартак" сыграет с ЦСКА.
Кутепов считает, что у "Спартака" есть шансы попасть в Лигу чемпионов
Защитник "Спартака" Илья Кутепов считает, что у его команды есть шансы попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Фото: 123ru.net
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