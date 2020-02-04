Тульский "Арсенал" сыграл вничью с чешским клубом "Пршибрам"

На сборе в Турции тульский "Арсенал" сыграл вничью с чешским клубом "Пршибрам" - 1:1.

В составе российского клуба на 38-й минуте отличился Александр Ломовицкий.

Товарищеский матч

Арсенал Тула - Пршибрам 1:1

Гол: Ломовицкий, 39 - Нови, 73

Арсенал Тула: Нигматуллин, Беляев (Пантелеев, 60), Бауэр (Кангва, К, 60), Григалава (Денисов, 60), Комбаров (Хагуш, 60), Кангва (Ковалев, 60), Костадинов (Минаев, 60), Чаушич (Громыко, 60), Ткачев (Аджоев, 60), Ломовицкий (Лесовой, 50), Луценко (Сокол, 60)

Пршибрам: Вантруба, Паздера, Квида, Кодр, Клешчик, Цмильянович, Солдат (Драма, 58), Волтр, Резек, Сехит (Нави, 46), Дил, Слепичка.

Предупреждения: Григалава, 56, Аджоев, 90

Удаления: Цмильянович, 45, Драма, 58


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Теги: Арсенал Тула
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