У Норманна растяжение лодыжки. Игрок был заменен на 16-й минуте матча с "Партизаном"

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн получил травму в матче турнира Кубок Париматч с "Партизаном". Норвежец был заменен на 16-й минуте.



Фото: ФК "Ростов"

Как сообщает корреспондент "Матч ТВ" Евгений Евневич, у 23-летнего футболиста растяжение лодыжки. Пресс-служба "Ростова" пока не сообщала о степени серьезности повреждения.



В нынешнем сезоне Норманн провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал три результативные передачи.