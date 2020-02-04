Смолов рассказал, почему российские игроки не стремятся играть в Европе

Нападающий "Сельты" Федор Смолов, права которого принадлежат " Локомотиву ", ответил на вопрос о том, почему лишь малое количество российских футболистов выступает в Европе.

Фото: ФК "Сельта"

По мнению Смолова, одной из главных причин является незнание языка.



"Самый главный фактор - это английских язык. Он очень сильно помогает в адаптации к новому месту. У русских игроков есть страх попасть в незнакомые условия, в новую среду", - цитирует 29-летнего футболиста El Desmarque.



Смолов перешел в "Сельту" в конце января на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. По данным СМИ, в летнее трансферное окно испанский клуб может выкупить Смолова за 6 миллионов евро.



Смолов, которого сегодня официально представили в качестве игрока "Сельты", уже успел дебютировать за клуб из Виго. Это произошло в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (0:1). Федор появился на поле на 77-й минуте встречи.



"Сельта" занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков в 22 матчах.