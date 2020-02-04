Нападающий "Партизана" ответил, может ли он продолжить карьеру в России

Нападающий "Партизана" Садик Умар после поражения от "Ростова" на товарищеском турнире в Катаре заявил, что не исключает, что однажды может перейти в один из российских клубов.
Фото: ФК "Партизан"
Умар забил единственный гол "Партизана" в матче. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Валерия Карпина.

"Будущее непредсказуемо. Я всего лишь молодой парень, который пытается следовать за своей мечтой. Вот почему днем за днем я ищу решения. Я счастлив в команде, посмотрим, как сложится будущее.

Кого знаю из русских игроков из сегодняшнего матча? Я знаю только Ахмеда Мусу, который играл в ЦСКА. Он мой хороший друг. Я знаю, что чемпионат России — сильная, хорошая лига", - цитирует Умара Sport24.

23-летний нигериец в нынешнем сезоне провел за "Партизан" 18 матчей и забил 10 голов.


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Теги: Партизан Ростов
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