Нападающий "Партизана" ответил, может ли он продолжить карьеру в России

Нападающий "Партизана" Садик Умар после поражения от "Ростова" на товарищеском турнире в Катаре заявил, что не исключает, что однажды может перейти в один из российских клубов.

Фото: ФК "Партизан"