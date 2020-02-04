Прядкин - единственный кандидат на пост президента РПЛ

В полночь, 5 февраля, закончился срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской Премьер-лиги.

Источник: РИА Новости / Алексей Филиппов

Журналист Василий Конов сообщает, что единственным кандидатом, подавшим документы в этот срок, оказался нынешний президент лиги Сергей Прядкин. Выборы главы состоятся 17 марта 2020 года.



Напомним, в январе РФС назвал недействительными выборы Прядкина в связи с неполным соблюдением основными принципами ФИФА и РФС. Кандидатуру Прядкина поддержали все 16 клубов Премьер-лиги.