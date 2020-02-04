- Каррера среди большой части болельщиков «Спартака» причислен к лику святых? Вопросов нет. А нас тогда к кому причислять? Нас, кто выигрывал по семь-восемь чемпионств, - цитирует Тихонова "Чемпионат".
49-летний Тихонов является восьмикратным чемпионом России в составе "Спартака". Помимо этого, экс-полузащитник "красно-белых" выиграл с командой ещё 11 титулов.
Тихонов задаётся вопросом, к кому причислять тех, кто приносил москвичам звёзды и тех, кто был до них. Он считает, что заслуга Каррера меньше, хоть он и удивился его уходу.
- Каррера принёс звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство. За это мы все говорим ему спасибо. И я был удивлён, когда его уволили. Я тоже хотел, чтобы он работал дальше, - добавил Тихонов.
Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год, выиграв чемпионат и суперкубок России.
Тихонов: мы приносили "Спартаку" звёздочки. Каррера всего лишь выиграл чемпионство
Экс-футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о бывшем наставника "красно-белых" Массимо Каррере, который ныне возглавляет греческий АЕК.
Источник: Максим Богодвид / РИА Новости
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