Натхо: ЦСКА – лучший вариант для молодых игроков

Бывший футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о том, что красно-синие – лучший вариант для молодых игроков.
Источник: ПФК ЦСКА
- Посмотрите на карьеру братьев Березуцких, Акинфеева, Головина. Теперь в команде есть Чалов. Клуб знает, как работать с молодыми», - сказал Натхо в интервью Sport24.

Футболист также отметил, что продолжает следить за армейцами и считает, что в составе ЦСКА молодые игроки выступают без особого давления.

31-летний Натхо выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год, выиграв с ней чемпионат России в сезоне 2015/16.

В нынешнем сезоне ЦСКА, набрав 34 очка, делит третью строчку РПЛ с "Ростовом" и Краснодаром". Команда Виктора Гончаренко продолжит сезон 29 февраля домашней игрой с "Уралом".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Партизан Натхо РПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

СМИ: УЕФА будет штрафовать участников еврокубков за отсутствие женской команды
Слуцкий хочет видеть в Абильдгоре "современного полузащитника"
В УЕФА не будут переносить Евро-2020 из-за коронавируса
Натхо: у Слуцкого был хороший опыт в Европе
Хеведес: в матчах со "Спартаком" всегда много борьбы. Все готовятся к битве
Хеведес: Семин живет футболом
Натхо рассказал о причинах ухода из ЦСКА
В РПЛ объявили, что все клубы Премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента 2
Натхо: часто вспоминаю с Тошичем время в ЦСКА
Тихонов - о решении "Зенита" по Кокорину: он хоть и отсидел, но не стал рабом 5
Натхо: ЦСКА – лучший вариант для молодых игроков
Рассказов: если в "Спартаке" скажут, то уйду в аренду
Тихонов назвал одну из причин ухода из "Спартака" в 2000 году
Рассказов подтвердил слова агента об "Аугсбурге"
Тихонов: мы приносили "Спартаку" звёздочки. Каррера всего лишь выиграл чемпионство 5
Уткин - о переизбрании Прядкина: снова в тоску ныряем 2
Рыков - о Буваче: многие в "Динамо" не знали о его прошлом с Клоппом
Игнатьев - о игре со "Спартаком": не имеет значения, что это товарищеский матч. Все хотят победить
Игнатьев - о Смолове в "Сельте": Не каждому дается такая возможность
Прядкин - единственный кандидат на пост президента РПЛ 5
Вице-президент "Сельты": рассчитываем, что Смолов поможет нам выбраться из этой непростой ситуации
Нападающий "Партизана" ответил, может ли он продолжить карьеру в России
"ПСЖ" в гостях обыграл "Нант"
"Ливерпуль" самым юным составом в своей истории обыграл клуб "Шрусбери"
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Вердеру" в Кубке Германии
Кьеллини вернулся в общую группу "Ювентуса"
Пентек забил первый гол за "Герту"
Спаллетти рассказал о желании вернуться к работе
Месси публично ответил спортивному директору "Барсы" Абидалю после его слов о Вальверде 2
Полузащитник "Спартака" Глушенков: аренда в другой клуб? Это будет видно после сборов
Все новости