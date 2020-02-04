- Посмотрите на карьеру братьев Березуцких, Акинфеева, Головина. Теперь в команде есть Чалов. Клуб знает, как работать с молодыми», - сказал Натхо в интервью Sport24.
Футболист также отметил, что продолжает следить за армейцами и считает, что в составе ЦСКА молодые игроки выступают без особого давления.
31-летний Натхо выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год, выиграв с ней чемпионат России в сезоне 2015/16.
В нынешнем сезоне ЦСКА, набрав 34 очка, делит третью строчку РПЛ с "Ростовом" и Краснодаром". Команда Виктора Гончаренко продолжит сезон 29 февраля домашней игрой с "Уралом".
Натхо: ЦСКА – лучший вариант для молодых игроков
Бывший футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о том, что красно-синие – лучший вариант для молодых игроков.
Источник: ПФК ЦСКА
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