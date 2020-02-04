- Сейчас я вспоминаю время, которое провел в ЦСКА. В "Партизане" играет мой друг Зоран Тошич. Мы вместе становились чемпионами России, играли в Лиге чемпионов. Я рад, что снова играю с ним. Можно сказать, что из-за него я оказался в Сербии», - передает слова Натхо Sport24.
Израильтянин рад вновь поиграть с Тошичем, с которым они вместе выступали за ЦСКА с 2017 по 2018 год. Именно благодаря нему Натхо и оказался в Сербии, но время, проведенное в московском клубе, он считает лучшим моментом в карьере.
В текущем сезоне чемпионата Сербии Натхо провел 14 матчей, забив четыре гола. В составе ЦСКА он отыграл четыре года, выиграв чемпионат России.
Натхо: часто вспоминаю с Тошичем время в ЦСКА
Футболист белградского "Партизана" Бибрас Натхо, который известен по выступлениям за "Рубин" и ЦСКА, рассказал о том, что часто вспоминает время, которое он провел в России.
Источник: ПФК ЦСКА
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