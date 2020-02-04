- Мы с семьей провели слишком много времени в России. Я понимал, что нам нужно что-то менять. Восемь лет – серьезный срок, - цитирует Натхо sport24.
31-летний футболист отметил, что его карьера в греческом "Олимпиакосе" не задалась и он даже разговаривал с несколькими клубами из России, но так и не смог договориться.
C весны 2010 года по зиму 2014 Натхо выступал за казанский "Рубин", а с лета того же года по 2018 за московский "ЦСКА", с который выиграл чемпионат России.
В текущем сезоне Натхо провел 21 матч за "Партизан" и забил шесть мячей. 8 февраля черно-белые сыграют на Кубке Париматч Премьер с московским «Спартаком».
Натхо рассказал о причинах ухода из ЦСКА
Бывший полузащитник "Рубина" и ЦСКА, а ныне игрок сербского "Партизана" Бибрас Натхо рассказал, почему решился на уход из московского клуба.
Источник: ПФК ЦСКА
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