- Семин горит и живет футболом, но он не самый эмоциональный наставник в моей карьере. Он в прекрасной форме для своего возраста", - передает слова Хеведеса matchtv.ru
Юрий Семин возглавлял "железнодорожников" с 1992 по 2005, с 2009 по 2010, а также с 2016 по настоящее время. В качестве тренера "Локомотива" он трижды становился чемпионом России, 6 раз брал Кубок страны, а также 3 раза был обладателем Суперкубка России.
31-летний Хеведес выступает за "Локомотив" с 2018 года, перейдя из "Шальке-04" за 5 млн евро. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах РПЛ и в 6 в Лиге чемпионов, но результативными действиями не отметился.
Хеведес: Семин живет футболом
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился мнением о наставнике команды Юрии Семине.
Источник: ФК "Локомотив"
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