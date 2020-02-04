- Я был очень рад интересу со стороны такого клуба, как "Рубин". Перед трансфером я разговаривал с главным тренером, он хочет, чтобы я был современным полузащитником, чтобы я мог полезно играть на позициях "шестерки" и "восьмерки", - заявил футболист.
Напомним, 23-летний датчанин перешёл в казанскую команду на правах аренды из "Ольборга". У российской команды будет право выкупа игрока по окончанию сезона. В текущем розыгрыше Суперлиги Дании он провёл 11 матчей и забил гол. Transfermarkt оценивает Абильдгора в 600 тыс. евро.
Слуцкий хочет видеть в Абильдгоре "современного полузащитника"
Полузащитник Оливер Абильдгор, подписавший контракт с казанским "Рубином", дал первое интервью пресс-службе команды.
Источник: ФК "Рубин"
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