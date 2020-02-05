По сообщениям, в нём на рекомендательной основе предлагают создать женские команды. Вскоре это предписание станет обязательным и за нарушение команды будут штрафовать.
Напомним, 22 января 2020 года "Зенит" объявил о создании своей женской команды, а вчера о финансировании и создании команды для девушек объявил "Краснодар".
СМИ: УЕФА будет штрафовать участников еврокубков за отсутствие женской команды
Telegram-канал "Экспорт" сообщает, что ведущие клубы России получили из УЕФА документ касаемо женских команд.
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