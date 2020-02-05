- Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу — это конфиденциальная информация, - цитирует функционера Sport24.
Напомним, последним клубом 53-летнего Кононова был московский "Спартак", который он возглавлял с 2018 по 2019 год. Ранее он тренировал тульский "Арсенал", "Ахмат" и "Краснодар".
"Рига" выступает в Высшей лиге Латвии.
Олег Кононов - новый тренер "Риги"
Исполнительный директор футбольной "Риги" Роман Лаюкс одтвердил назначение на пост главного тренера Олега Кононова
Источник: ФК "Спартак"
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