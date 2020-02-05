На протяжении последних семи лет Чистяков трудился в московском ЦСКА.
32-летний специалист окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, свободно говорит на английском, испанском и португальском языках.
Селекцию "Спартака" возглавит бывший сотрудник ЦСКА
Антон Чистяков, ранее работавший коориднатором селекции в ПФК ЦСКА, возглавит скаутский отдел "красно-белых", говорится в заявлении на официальном сайте "Спартака".
Фото: личная страница Антона Чистякова в "ВК" vk.com/id507082
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