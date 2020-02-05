Глушаков получил от "Спартака" серебро Молодежного чемпионата

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Приятная неожиданность на сборе в Турции - наконец-то добралась до меня родимая? ? Встретился с тренерским штабом дубля "Спартака" и получил серебряную медаль за прошлый сезон. Благодарю тренеров за работу, старался и помогал, чем мог, жаль не добрались до первого места. Это был классный опыт - стать частью спартаковской молодежки. Желаю ребятам много и упорно работать, пробиваться в основу, доказывать и добиваться самых больших высот ? Не знаю, кто как, а мы с @eshchenko.andrey свою медальку в прошлом году заработали ? Серебра как раз в коллекции не хватало.???
В сезоне 2018/2019 33-летний полузащитник провел 4 матча за молодежную команду московского "Спартака" и отметился голом.
Глушаков перешел в "Ахмат" свободным агентом летом прошлого года.
Денис Глушаков провел 14 матчей в этом сезоне РПЛ за грозненский "Ахмат" и отметился одним забитым мячом.