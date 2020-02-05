"С "Балтикой" 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого", - цитирует Кокорина "Р-Спорт".
Напомним, сегодня генеральный директор калининградского клуба Тажутдин Качукаев сообщил, что клуб хочет подписать Кокорина до лета, дабы тот смог получить игровую практику. Он отметил, что уже общался с 29-летним нападающим.
В январе Кокорин отказался переходить на правах аренды в последнюю команду РПЛ "Сочи", после чего был переведен в "Зенит-2". Позже стало известно, что главный тренер питерцев Сергей Семак был заинтересован в том, чтобы Кокорин остался в его команде, но решение было принято руководством клуба.
В услугах футболиста, по данным СМИ, также заинтересован казанский "Рубин".
"Балтика" в нынешнем сезоне первенства ФНЛ набрала 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
"Мы уже 4 дня на связи". Кокорин не исключил переход в "Балтику"
Фото: ФК "Зенит"
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