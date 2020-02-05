Отмечается, что позиция руководства "Зенита" не изменилась - его отдадут только в аренду в "Сочи".
Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего форварда заинтересованы "Рубин" и "Балтика". В калининградском клубе подтвердили интерес к игроку. Сам Кокорин заявил, что уже 4 дня общается с "Балтикой" на предмет возможного перехода до конца сезона.
Напомним, Кокорин в зимнее трансферное окно отказался переходить в "Сочи", который занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, после чего был отправлен в "Зенит-2".
"СЭ": "Зенит" отпустит Кокорина только в "Сочи"
Как сообщает "Спорт-Экспресс", велика вероятность, что нападающий Александр Кокорин останется в "Зените-2" как минимум до лета, когда у него закончится контракт с клубом.
Фото: ФК "Зенит"
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