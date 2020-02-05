"Динамо" на сборе в Турции одержало победу в товарищеском матче над узбекистанском клубом "Металлург". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Максимилиан Филипп.
Товарищеский матч
Динамо - Металлург Бекабад 1:0
Гол: Филипп, 39
Динамо: Шунин, Рыков, Нойштедтер (Денисов, 77), Паршивлюк (Соснин, 88), Ордец (Зорин, 77), Скопинцев, Шуньич, Юсупов (Игбун, 62), Шиманьски (Панченко, 69), Филипп, Комличенко (Хильемарк, 77)
Предупреждения: Нойштедтер, 37, Таджиев, 41, Нарзуллаев, 52, Филипп, 80, Денисов, 82
"Динамо" благодаря голу Филиппа обыграло "Металлург"
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