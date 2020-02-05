"Ахмат" сыграл вничью с боснийским клубом "Железничар", Митришев сделал дубль

"Ахмат" в товарищеском матче на сборе в Турции сыграл вничью с боснийским клубом "Железничар". Встреча завершилась со счетом 2:2.



Дублем в составе грознецкой команды отметился Магомед Митришев.



Товарищеский матч



Ахмат - Железничар 2:2



Гол: Митришев, 48, 70 - Лендрик, 67, Стилич, 80



Ахмат: Гудиев, Адамов, Кармаев, Вилькер, Харин, Гащенков, Хакиев, Садулаев, Кадыров, Митришев, Мбенг