Шейдаев подал в РФС жалобу о расторжении с ним контракта без обоснованных причин. Также футболист хочет взыскать с "Динамо" компенсацию за разрыв соглашения.
Как только московский клуб выплатит Шейдаеву компенсацию в полном объеме, то запрет будет снят.
Шейдаев выступал за "Динамо" с лета 2019 года по январь 2010 года. Он провел за клуб девять игр.
Сегодня бело-голубые на сборе в Турции победили узбекистанский клуб "Металлург" со счетом 1:0. Гол забил нападающий Максимилиан Филипп.
РФС
"Динамо" запретили регистрировать новых игроков
На сегодняшнем заседании РФС по решению споров было принято решение запретить "Динамо" регистрировать новых футболистов. Это связано с долгами перед бывшим полузащитником Рамилем Шейдаевым.
Фото: РИА Новости
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