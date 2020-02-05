Напомним, испанская "Сельта" взяла Федора Смолова в аренду до конца сезона. Футболист будет выступать за клуб из Виго под 9-м номером. По окончании сезона "Сельта" может выкупить Смолова за 6 миллионов евро.
В минувшем туре Ла Лиги российской форвард успел дебютировать в составе новой команде.
- Смолов? Поздравил его с дебютом. Вообще Федька умеет удивлять, конечно. Ничего не говорил о переходе. Перешёл, когда была пауза между сборами, никто из нас не ожидал, - приводит слова игрока "Матч ТВ".
Сегодня "Локомотив" в матче турнира Кубок Париматч Премьер одержал победу над "Спартаком" в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2).
"Федька умеет удивлять". Алексей Миранчук прокомментировал трансфер Смолова
Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук признался, что для него стал неожиданностью переезд партнера по команде в "Сельту"
Фото: ФК "Локомотив"
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