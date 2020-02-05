"Антон полетел в Германию к врачу, который его оперировал. Будет проходить курс реабилитации. Новости такие, что перелома нет. Нужна небольшая пауза, надеюсь, скоро поправится. И будет на третьем сборе", — цитирует Алексея Миранчука Sport24.
Напомним, что 1 февраля в мате Кубка Париматч Премьер против белагрдского "Партизана" Антон Миранчук получил повреждение и покинул поле через 15 минут после стартового свистка. Сообщалось, что причиной травмы могло послужить слабое крепление шипа не бутсе.
Ранее появлялась информация, что перелома стопы Антону удалось избежать.
Алексей Миранчук рассказал, когда его брат вернется в строй
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук сообщил о сроках восстановлениия своего брата-близнеца Антона.
Фото: Getty Images
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