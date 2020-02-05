Алексей Миранчук рассказал, когда его брат вернется в строй

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук сообщил о сроках восстановлениия своего брата-близнеца Антона.
Фото: Getty Images
"Антон полетел в Германию к врачу, который его оперировал. Будет проходить курс реабилитации. Новости такие, что перелома нет. Нужна небольшая пауза, надеюсь, скоро поправится. И будет на третьем сборе", — цитирует Алексея Миранчука Sport24.

Напомним, что 1 февраля в мате Кубка Париматч Премьер против белагрдского "Партизана" Антон Миранчук получил повреждение и покинул поле через 15 минут после стартового свистка. Сообщалось, что причиной травмы могло послужить слабое крепление шипа не бутсе.

Ранее появлялась информация, что перелома стопы Антону удалось избежать.


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Теги: Миранчук Ан. Миранчук Ал. Кубок Премьер Локомотив
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