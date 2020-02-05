"Дзюбе обязательно нужно подойти к чемпионату Европы во всеоружии. "Зенит" - оптимальный вариант. И зачем сейчас говорить о "Тоттенхэме"? Там трансферное окно закрыто. Я никогда не слышал слов Моуринью про Дзюбу. Вот Виллаш-Боаш, когда принял "Марсель", делал запрос по Артему. Это я знаю. А интерес Жозе - домыслы. Никакого предложения в клуб не приходило", - цитирует Орлова "Спорт-экспресс".
Артем Дзюба выступает за "Зенит" с февраля 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.
"Марсель" занимает второе место в чемпионате Франции, набрав 43 очка в 22 матчах.
Орлов: никогда не слышал слов Моуринью про Дзюбу. Вот Виллаш-Боаш делал запрос
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба получал предложение от главного тренера "Марселя" Андре Виллаш-Боаша перейти в его команду. В то же время Орлов опроверг информацию об интересе "Тоттенхэма" к форварду.
Фото: ФК "Зенит"
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