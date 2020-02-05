Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Доменико Тедеско.
"Наверное неправильно говорить, что после прихода Тедеско в "Спартак" появилось что-то новое. Каждый тренер разрабатывает свои комбинации. Является ли гол Гапонова одной из них? Секреты рассказывать не могу. Гапонов чаше получает по шее от нас, опытных ребят, чем забивает. Ребята провели хорошо второй тайм. В атаке создавали моменты, и острых моментов у наших ворот не было. Тедеско требует много прессинговать. У парней немного начинает получаться, хотя не все сразу укладывается в голове", - сказал Ребров в эфире "Матч ТВ".
Сегодня "Спартак" во втором матче Кубка Париматч Премьер проиграл "Локомотиву" в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:4). В следующей игре красно-белые встретятся с "Партизаном".
"Спартак" ушел на зимнюю паузу, находясь на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ребров: Тедеско требует много прессинговать
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