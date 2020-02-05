"Широков сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: "Да, конечно"
Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили. Дело возобновилось, когда я попал в "Локомотив" и встретил людей, которые помогали Гильерме сделать паспорт. Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную – моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу – освобождал одно место под иностранца", — цитирует Ари "Чемпионат".
Ари получил гражданство РФ летом 2018 года. В составе сборной России нападающий принял участие в двух матчах.
В этом сезоне на счету 34-летнего нападающего 20 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, в которых Ари забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.
Ари: путь к сборной начался с разговора с Широковым
Нападающий "Краснодара" Ари рассказал, как начинался его путь к российскому паспорту.
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