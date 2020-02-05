"Игра была простой. Надо было просто максимально хорошо выполнить свою работу. Одноклубники и Сергей Иванович поддержали меня перед матчем. Волнения вообще не было. С командой я тренируюсь полгода, уже смог адаптироваться, подсказывать партнёрам стало полегче. Сухой матч — это очень важно. Вселяет дополнительную уверенность. Думаю, с каждым матчем буду играть увереннее. Не ожидал, что получу приз, вручаемый лучшему игроку, но было очень приятно. Спасибо тем, кто подарил", — цитирует Торопа "Чемпионат".
По ходу нынешнего сезона Тороп неоднократно попадал в заявку на матчи ЦСКА, как в РПЛ, так и в еврокубках, но не сыграл ни одной минуты.
В текущем сезоне на счету 16-летнего голкипера 7 матчей за молодежную команду ЦСКА.
Перед весенней частью чемпионата России ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
16-летний вратарь рассказал о своем дебюте за ЦСКА
Товарищеский матч против испанской "Ориуэлы" стал первым для молодого голкипера "армейцев" Владислава Торопа.
Фото: ФК ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»