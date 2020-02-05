По информации Daily Star, лондонцы намерены продлить контракт с главным тренером Роем Ходжсоном, но он остается недовольным отсутствием трансферов. Переговоры по продлению соглашения с 72-летним тренером начались, но у сторон есть ряд разногласий. Приобретение Чалова, по мнению руководства, может убедить Ходжсона остаться на своем посту.
Летом 2019 года "Кристал Пэлас" уже принимал попытки оформить трансфер Чалова и предлагал "красно-синим" 25 миллионов евро за игрока, но в ЦСКА отказались продавать одного из своих ведущих игроков. Сам факт переговоров подтверждали и игрок, и его представители.
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер в передаче "Инсайдеры" заявил, что "Кристал Пэлас" это не тот клуб, в который необходимо переходить Чалову.
В текущем сезоне на счету Чалова 6 забитых мячей и 5 результативных передач в 27 матчах за ЦСКА во всех турнирах.
"Кристал Пэлас" снова попытается приобрести Чалова
В летнее трансферное окно английский клуб сделает еще одно предложение по переходу нападающего ЦСКА Федора Чалова.
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