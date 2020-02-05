«Я благодарен руководству Госдумы, фракции и всем коллегам за оказанное доверие и в полной мере осознаю всю ответственность за возложенные на меня обязанности. Мы обязательно продолжим ту законодательную работу по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России", — цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
4 февраля Валерий Газзаев, являющийся депутатом от партии "Справедливая Россия" вступил в должность председателя комитета Госдумы по делам национальностей.
Ранее Газзаев был заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту
Газзаев прокомментировал свое назначение на новый пост в Госдуме
Экс-главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев рассказал о своей деятельности на новом посту в Госдуме.
Фото: РИА "Новости"
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